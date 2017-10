Chabelo se suma al doblaje de la película 'Coco'

Ciudad de México

Los actores Sofía Espinosa, Xavier López “Chabelo”, Cecilia Suárez, Ofelia Medina y Ana de la Reguera, así como los músicos Sergio Arau y Alex Lora se suman al doblaje para América Latina de la película 'Coco'.

Espinosa, Arau y el escritor Luis Valdez también prestan su voz para la versión original en inglés, se informó mediante un comunicado de prensa. La película se estrenará en México el 27 de octubre y el 23 de noviembre en el resto de América Latina.

“Estoy muy contenta de participar en este proyecto. Creo que 'Coco' es una película muy mágica y bonita, que habla del Día de Muertos, lo cual para mí es la tradición más especial que tenemos en México”, expresó Espinosa.

“Es una manera de no perder este tipo de tradiciones, y que todos en México y en otros países puedan escuchar esta historia y enamorarse de esta celebración, para que puedan vivirlo no sólo como algo triste, sino como una celebración a la vida de aquellos que se fueron. Me siento muy conmovida y feliz de formar parte del filme”, agregó.

Además de los ya mencionados, también se incluyen las voces de Elena Poniatowska (escritora y periodista), Víctor Trujillo (locutor, actor, presentador y comediante), Francisco Colmenero (actor y director de doblaje), Trino (caricaturista), Carlos Rivera (actor y cantante) y Paco Calderón (caricaturista e historietista).

Completa el reparto Gael García Bernal (actor, productor y director), quien le da vida a “Héctor” tanto en la versión original en inglés como en español para América Latina de la película.

Velasco expresó sobre su participación: "Como tantos mexicanos, crecí viendo películas de Disney toda mi vida y, por supuesto, formar parte de una de ellas era mi sueño desde niño… Un sueño que de pronto se está haciendo realidad y es muy divertido".

Mientras que Alex Lora expresó: “Es un honor participar en esta película, porque tiene toda la identidad de nuestra raza y además está dedicada al Día de Muertos, que es una celebración cien por ciento mexicana."

“Nosotros festejamos, celebramos y nos acordamos de nuestros muertos como si estuvieran vivos. Participar en esta película que habla de las personas que ya no están aquí físicamente, pero siguen estando con nosotros en nuestra mente toda la vida, es una gran satisfacción y un privilegio”.

Y Ana de la Reguera comentó: “Me gusta mucho que a nivel mundial se hagan películas sobre tradiciones mexicanas, sobre todo de nuestro Día de Muertos."

“Es muy especial cuando conoces otras culturas y sus celebraciones; yo creo que el mexicano tiene un humor especial y vemos la muerte de una manera mucho más alegre que otras culturas. Es lindo poder llevar al mundo más alegría a través de la muerte”.

El elenco estelar de doblaje incluye también a las siguientes personalidades mexicanas que fueron anunciadas hace algunos días: Marco Antonio Solís (cantautor, actor, músico, compositor y productor musical), César Costa (actor, productor y cantante), Angélica María (actriz y cantante), Angélica Vale (actriz, comediante y cantante), Eugenia León (cantante), Andrés Bustamante (actor y humorista), Cecilia Toussaint (cantante, actriz y compositora), Juan Villoro (escritor y periodista).

Así como Héctor Bonilla (actor), Jaime López (compositor y cantante), Antonio Garci (escritor y caricaturista), Benito Taibo (escritor y guionista), Fernanda Tapia (locutora, conductora, productora, periodista), y Luis Ángel Gómez, quien da voz al protagonista de la película, “Miguel Rivera”.

















