Carrie Fisher reveló que tuvo un romance con Harrison Ford

La actriz Carrie Fisher aseguró que tuvo un "intenso" romance con el actor Harrison Ford durante el rodaje de la primera película de "Star Wars".

"Éramos Han (Solo) y Leia entre semana y Carrie y Harrison durante el fin de semana", dijo Fisher en una entrevista publicada por la revista People el mes pasado.



Según el testimonio de la intérprete, su relación con Ford duró unos tres meses y ocurrió en 1976 mientras trabajaban en 'Star Wars: A New Hope (1977)', el primer filme de la popular saga galáctica ideada por George Lucas.

En aquella época la actriz tenía 19 años y el actor tenía 33, estaba casado y era padre de dos niños.



Carrie Fisher publicará el 22 de noviembre 'The Princess Diarist', un libro en el que relata su experiencia y diversas curiosidades y secretos acerca del rodaje de 'Star Wars'.

"Miré a Harrison. El rostro de un héroe, unos mechones de cabello caían sobre su noble y ligeramente fruncido ceño", escribió Fisher en ese libro.

"¿Cómo podrías pedir a un hombre tan brillante que se sintiera complacido con alguien como yo?", añadió la actriz.

Fisher y Ford actuaron juntos en la trilogía original de 'Star Wars' formada por los largometrajes 'A New Hope', 'The Empire Strikes Back' (1980) y 'Return of the Jedi' (1983).

Ambos retomaron sus famosos papeles de la princesa Leia y Han Solo en el relanzamiento de la franquicia gracias al filme 'Star Wars: The Force Awakens' (2015).





