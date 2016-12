Carrie Fisher, actriz, escritora y princesa de una galaxia

Ciudad de México

Carrie Fisher se consagró en la historia del cine como la princesa más popular de la galaxia. Su interpretación de la Princesa Leia en la millonaria franquicia de George Lucas, Star Wars, la convirtió en un icono de Hollywood. Pero, susceptible a la curiosidad, incursionó en otros ámbitos de la industria creativa.

La pasión por el espectáculo le venía de familia. Nació en 1956 en una verdadera cuna de la realeza hollywoodense. Su madre, Debbie Reynolds, es actriz y cantante —recordada por interpretar a Kathy Selden en el musical Singin’ in the Rain. Su padre, Eddie Fisher, fue un cantante que en los cincuenta alcanzó la cima de las listas de Billboard con canciones "Wish You Were Here" y "I'm Walking Behind You".

FOTOGALERÍA: La vida de Carrie Fisher en imágenes



No obstante, Carrie Fisher logró fraguarse un nombre con méritos propios. Su debut en el cine ocurrió en una comedia de 1975: Shampoo, una cinta dirigida por el ganador del Oscar, Hal Ashby, y en la que compartió créditos con Warren Beatty, Julie Christie y Goldie Hawn. Apenas un par de años más tarde interpretaría el papel que le cambió la vida: la Princesa Leia.

Una de sus facetas menos conocidas fue la escritura. En 1987 publicó su primera novela, Postcards from the Edge, un texto autobiográfico que incluye elementos de ficción, en el que narra, con la capacidad satírica de un humorista profesional, la relación que sostuvo con su madre y su adicción a ciertas drogas.

Otros títulos de su bibliografía son Surrender the Pink, Wishful Drinking y The Best Awful There Is.

NO TE PIERDAS: Carrie Fisher enfrentó críticas por su aspecto físico



En estos días realizaba la gira de promoción de su último libro, un texto construido a partir de sus memorias titulado The Princess Diarist, publicado el 22 de noviembre pasado.

Recientemente, luego de un retorno triunfal a la gran pantalla en el Episodio VII de Star Wars, tuvo apariciones esporádicas en las series Girlfriends’ Guide to Divorce y Family Guy.

En Rouge One —la más reciente película desprendida del universo Star Wars— Fisher hizo un cameo inaudito: su rostro fue reconstruido digitalmente para una breve escena en la que luce como lo hizo en el Episodio IV.

Se sabe que su agenda contemplaba actuaciones en las películas Wonderwall, del director Vlad Marsavin, y en Star Wars: Epsiodio VII. En un tuit de la cuenta de Star Wars se anunció que el rodaje del terminó el pasado 22 de julio, por lo que Fisher podrá ser vista nuevamente como la princesa Leia Organa en la película que se estrenará el 15 de diciembre de 2017.

Su hijo, Billie Lourd, confirmó que la actriz falleció a las 08:55 horas de este 27 de diciembre a los 60 años de edad.





ASS