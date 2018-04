Carmen Salinas agradece su paso por San Lázaro

Ciudad de México

A pocos meses de que Carmen Salinas deje su cargo como diputada federal, la actriz hace un recuento de lo vivido y asegura que, aunque toda su vida ha tratado de servir a la sociedad, esta fue una experiencia enriquecedora porque todos los gremios deben tener un presentante en la Cámara baja; por esta misma razón, aplaude la decisión de sus compañeros del espectáculo que buscan un puesto político.

Al inaugurar el foro Igualdad de Género un Objetivo de Desarrollo Sostenible, en el Auditorio "Autora Jiménez de Palacios" de San Lázaro, se despidió de la política y anunció que cuando termine su periodo regresará a la actuación, con Mi marido tiene familia y Nosotros los guapos, ámbito desde el cual seguirá ayudando a los más necesitados.

"Me voy con la satisfacción y a todos los quiero; me llevó la experiencia de conocer gente muy brillante, de reforzar la sensibilidad que siempre he tenido, porque no es solamente ahora que soy diputada, es de toda la vida, desde mis inicios he sido así y voy a ser así, de tratar de servirle a los demás, de estar con los demás", dijo.

Luego de bromear que el único puesto que tendía en un futuro sería uno de naranjas, celebró que vaya en aumento el número colegas actores que buscan un cargo público.

"Bienvenidos a los que les dejé el ejemplo de querer entrar en esto, es muy duro, pero todos los gremios deben tener un representante en la Cámara de Diputados que los defienda, que vea por ellos", indicó.

Haciendo un balance de su labor como diputada, aceptó que no lanzó iniciativas, entre otras cosas, porque el presupuesto tarda mucho en ser aprobado; pero fi rmó propuestas "brillantísimas", aunque fuera de otros partidos, como las reformas para proteger a los usuarios de aerolíneas. Destacó que, siguiendo su deseo de estar más cerca de la gente y servir a los que más lo necesitan, ayudó a construir cuatro casas junto con la legisladora Paz Quiñones: "Dimos dos toneladas de cemento y tabique a una chica de Chiapas; también acá está construyendo la suya un panadero, en Contreras".

Además se ha encargado de entregar sillas de ruedas y andaderas así como cargar bastones en su automóvil.

