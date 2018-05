Travolta encanta nuevamente a Cannes con 'Gotti'

Cannes

Cuarenta años después de debutar en Cannes con Vaselina, John Travolta baila nuevamente por el paseo de la Croisette.

El actor de 64 años regresó al Festival de Cine de Cannes para presentar su cinta sobre el mafioso John Gotti, Gotti, celebrar el aniversario de Vaselina con una función en la playa y compartir unos pasos de baile junto al rapero 50 Cent.

Travolta ama Cannes. Ahí fue donde se estrenó Pulp Fiction de Quentin Tarantino hace dos décadas y ganó el principal premio del festival, la Palma de Oro. Esta ocasión es más una vuelta de triunfo (Travolta también daría una clase magistral el miércoles) mientras estrena Gotti.

La película ha tenido un largo camino previo a su estreno. Barry Levinson la iba a dirigir en un principio, después Nick Cassavetes. Eventualmente Kevin Connolly, actor de Entourage, asumió el puesto.

Diez días antes de que se estrenara en diciembre, los productores volvieron a adquirir la película de la distribuidora Lionsgate (que había planeado un estreno principalmente para video a la carta) y en vez la estrenarán el 15 de junio con Vertical Entertainment y la rama de distribución del servicio de venta de boletos MoviePass.

Travolta ha estado en el proyecto por más de ocho años. Kelly Preston, su esposa en la vida real, interpreta a la esposa de Gotti, Victoria.

"A pesar de que he interpretado a neoyorquinos antes, nunca había dado vida a ese tipo de neoyorquino", dijo Travolta en una entrevista.

El actor interpretó memorablemente al gánster ficticio de Nueva York Chili Palmer en Get Shorty de 1995, sobre un mafioso que va a Hollywood y descubre que le encanta.

De manera similar Gotti, quien murió en prisión en 2002, gustaba de las cámaras y llevaba el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás. El jefe de la familia Gambino era conocido como "Dapper Don", así como "Teflon Don", por su capacidad para evitar cargos federales antes de ser sentenciado por homicidio y asociación delictuosa.

La película está basada en el libro Shadow of My Father de John A. "Junior" Gotti, el hilo del protagonista, quien estuvo muchas veces en el plató. Los hijos de Gotti también actuaron en el reality de A&E Growing Up Gotti de 2004-2005.

Travolta dijo que la intervención de la familia Gotti en la película fue parte de su atractivo.

"Me atrajo que la familia me eligió", dijo el actor. "Nos invitaron a reflejar su verdad, y su verdad me pareció interesante porque no alteraban los eventos. Todos eran históricamente correctos, pero lo que nunca se había visto era su vida familiar".

"Me pareció que era una ventaja tenerlos para la autenticidad y el control de calidad", agregó.

Los críticos fueron menos amables con Gotti, que presenta al mafioso bajo un enfoque familiar e incluye canciones de Pitbull. The Hollywood Reporter la calificó como "una hagiografía total, incluso se podría decir pro-mafia". IndieWire dijo que era un "revoltijo incoherente".

A pesar de esto para Travolta "Gotti" tiene algo valioso.

"Realmente es el único ícono moderno de los gánster. No habrá uno como él de nuevo porque se ha acabado la mafia", dijo Travolta. "En esta película estás viendo al último de una generación que no volverá a ocurrir".

