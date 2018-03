Brad Pitt se une al reparto de la película de Tarantino

Ciudad de México

Brad Pitt se une al reparto de la más reciente película del director Quentin Tarantino, la cual lleva por título: Once Upon a Time in Hollywood. Pitt compartirá créditos con Leonardo DiCaprio.

La película contará la historia de los días previos a la muerte de Sharon Tate, esposa del cineasta Roman Polanski, quien tenía ocho meses de embarazo cuando fue asesinada por la secta de Charles Manson.

Tarantino la describe como "una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, a la altura del Hollywood hippy. Los dos personajes principales son Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex estrella de westerns de televisión, y su doble Cliff Booth (Brad Pitt). Ambos luchan por triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rick tiene un vecino de al lado muy famoso... Sharon Tate ", según información del portal The Hollywood Reporter.

La película se lanzará en todo el mundo el 9 de agosto de 2019.

El filme es una propuesta costosa para el estudio, ya que ambos actores habían sido señalados para protagonizar el proyecto durante semanas, pero las negociaciones habían sido extenuantes. De hecho, fuentes dijeron que DiCaprio estaba listo para marcharse en algún punto de enero.

Tarantino trabajó con Pitt en Bastardos sin gloria de 2009 , que recaudó más de $321 millones en todo el mundo y fue nominado para ocho premios de la Academia, con Christoph Waltz ganando por mejor actor de reparto.

DiCaprio, por su parte, también protagonizó una película de Tarantino y fue Django de 2012. Cinta con cinco nominaciones y dos triunfos en los Oscar (mejor guión original para Tarantino y mejor actor de reparto, otra vez para Waltz).

"He estado trabajando en este guión durante cinco años, además de vivir en el condado de Los Ángeles la mayor parte de mi vida, incluso en 1969, cuando tenía siete años. Estoy muy emocionados de contar esta historia de un LA y un Hollywood que ya no existen. Y no podría estar más feliz con el dinámico trabajo en equipo de DiCaprio & Pitt como Rick & Cliff ", dijo Tarantino el miércoles en un comunicado.

ERV