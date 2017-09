Ben Stiller se une a campaña para construcción de hogares

El actor estadunidense, Ben Stiller se sumó a la campaña 'LoveArmyMexico' que busca recaudar medio millón de pesos para la construcción de nuevos hogares para las personas afectadas por el sismo que golpeó fuertemente a la Ciudad de México, Puebla y Morelos.

Miguel Bosé, Luis Gerardo Méndez y Juanpa Zurita son sólo algunas de las figuras públicas que se han unido a esta campaña.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Stiller dijo "ser un estadunidense que aprecia a México".

Así mismo, comentó que "es inspirador ver cómo gente que, a pesar de que está muy lejos, quiere ayudar."

Ben Stiller reconoció la iniciativa de Juanpa Zurita para recaudar fondos.

OUR NEIGHBORS NEED OUR HELP! 🇲🇽



DONATE HERE ⬇️ https://t.co/8Jb6ccbnXR



SHOW THE WORLD WHAT THE REAL USA IS ABOUT 🇺🇸#LoveArmyMexico 🚨 pic.twitter.com/6oMTZPTaYr