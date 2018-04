'Avengers: Infinity War' derrota a 'Black Panther' en preventa en EU

Ciudad de México

Avengers: Infinity War venció a Black Panther en la preventa de boletos en Estados Unidos, informó The Hollywood Reporter.

Con apenas dos semanas previo al estreno de la película, el servicio de venta de boletos en línea Fandango informa que Infinity War está en camino de vender más boletos que cualquier otro título de superhéroes en la historia, suplantando a su compañero Marvel, Black Panther; se estima que el arranque de esta película será con 200 millones de dólares.

Fandango dice que las ventas de Infinity War están superando a Black Panther en más de dos a uno durante el mismo momento, sin mencionar que se acercaron a los últimos siete títulos en el Universo Cinemático Marvel combinado (esos siete son Black Panther, Thor : Ragnarok, Spider-Man: Homecoming, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Doctor Strange, Capitán América: Guerra civil y Ant-Man).

El servicio de venta de entradas dice que nunca ha visto este tipo de números. "Infinity War ha acumulado una expectativa sin precedentes de que se trata de batir récords, nunca antes vistos para una película de superhéroes", dice Erik Davis de Fandango.

Sólo cinco películas han cruzado 200 millones de dólares en Estados Unidos en sus primeros tres días, sin ajustarse por inflación: Black Panther (202 millones), The Avengers (207.4 millones), Jurassic World ( 208.8 millones), Star Wars: The Last Jedi ( 220 millones ) y Star Wars: The Force Awakens (248 millones).

Avengers: Infinity War tendrá su estreno mundial el próximo 27 de abril.

