Arturo Ripstein, Amat Escalante y Pablo Cruz votarán en el Oscar

México

La lista de los 744 invitados que emitió la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood para incrementar la diversidad de sus votantes rumbo al Oscar incluye de nueva cuenta el nombre de varios mexicanos, entre ellos Arturo Ripstein, Amat Escalante y Pablo Cruz.

“Recibí la invitación por correo hace dos horas (ayer por la tarde) y me dio mucho gusto, estaré al pendiente de lo que sigue; el correo era concreto: ‘lo invitamos a formar parte de la academia, responda este cuestionario’, eran detalles personales”, dijo en entrevista Arturo Ripstein.

“Formar parte de la academia de Hollywood no me vuelve cómplice, acepto encantado esta distinción, porque me interesa ver cómo se manejan, pero soy un invitado, no un cómplice, quiero tener una pata adentro y ver cómo México puede tener más presencia”, añadió el director que ha hecho historia con cintas como La calle de la amargura, El castillo de la pureza, El coronel no tiene quien le escriba y El lugar sin límites.

De la misma forma fue notificado Amat Escalante, quien se mostró sorprendido por recibir esta invitación a su corta carrera.

“Me sorprendió que Arturo Ripstein no la haya recibido antes, es un hombre de trayectoria, pero la invitación sí tiene una relevancia importante en relación al Oscar.

“La categoría a Mejor Película Extranjera conlleva temas importantes, ya sean nominadas o ganadoras, es importante a nivel económico y mediático; los premios que entrega Hollywood son complejos porque la elección no es tan objetiva, pero esto ayuda a diversificar los resultados”, agregó Escalante, quien en su trayectoria registra títulos como Bastardos, Revolución y su multipremiada Helí.

Desde inicios del año pasado, Cheryl Boone Isaacs, presidenta de la Academia de Hollywood, realiza un esfuerzo por ampliar la lista de votantes, esto después del sonado #OscarSoWhite, que surgió de un reclamo de varios miembros de la industria que pedían inclusión y diversidad.

“En su última edición se dieron cuenta que van perdiendo credibilidad, se vuelven viejos, se vuelven blanco y negro, pareciera que es la única realidad en Hollywood; esta diversidad y las invitaciones se les volvieron obligatorias, si quieren seguir en la mira del público tienen que incluirnos”, dijo el productor Pablo Cruz, quien en su historial cuenta cintas como Miss Bala, Las elegidas, Mr. Pig y César Chávez.

“Este paso les da pila nueva y si este premio es referencia del cine mundial, tiene que tener gente de todo el mundo y si nuestras películas van a competir allá arriba, pues tienen que saber que hay gente detrás que piensa fuera de las coordenadas de Hollywood”, agregó el productor, quien de inicio pensó que su invitación era una broma de un hacker.

El trío de mexicanos que están presentes este año en el listado de la Academia coinciden en que harán un esfuerzo por ver a México presente en esta industria: “México aún no tiene un Oscar por película y si me abren la puerta acepto con gusto, vamos a pelear por estas cuestiones, el Oscar es un espectáculo de interés y todos tenemos la mirada puesta en ello”, destacó Ripstein respecto a la importancia del reconocimiento.