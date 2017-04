Schwarzenegger prestará voz para documental sobre el mar

Ciudad de México

Arnold Schwarzenegger se sumó como productor y narrador del documental Wonders of The Sea 3D.

La película, codirigida por Jean-Michel Cousteau y Jean-Jacques Mantello, estrenará el próximo mes en el festival de Cannes.

TE RECOMENDAMOS: Stallone y Schwarzenegger salen de 'Los Indestructibles'

Éste es un proyecto que comenzó con Cousteau y sus hijos, quienes grabaron durante tres años en puntos que van desde las Islas Fiji hasta las Bahamas, informó Variety.

"Desde el principio, mi deseo era que el narrador de Wonders of the Sea 3D fuera alguien profundamente conectado con el ambiente y no pudimos cumplir mejor esa misión", dijo Cousteau.

El actor aseguró que está "encantado de narrar el primer documental dirigido por Jean-Michel Cousteau", a quien ha admirado por años.

Schwarzenegger se integró al documental debido a su entusiasmo por "proteger el océano", comentó el director. "Estaba impresionado por su profesionalismo y lo dedicado que probó ser para prestar su voz".





vmm