Estoy bien, pero aún no excelente: Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger dice que está bien, pero no excelente, tras someterse a una cirugía de corazón.

TE RECOMENDAMOS: Cambian fecha de estreno del 'reboot' de 'Terminator'

El astro de Terminator y ex gobernador de California publicó el un breve video en Twitter para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud y agradecerles por su apoyo.

Schwarzenegger, de 70 años, dijo que se siente mejor, pero "aún no excelente". Estaba sentado ante un tablero de ajedrez, que dice que juega para refrescar la mente y la memoria.

Thank you all for caring. We are moving forward! pic.twitter.com/kvauldg3Mq