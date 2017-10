Antologías, opción para el cine mexicano: Ulises Guzmán

Tlalpujahua, Michoacán

Ulises Guzmán, quien participa como director en los proyectos colectivos 'México Barbaro y Tetsudon', destacó que las antologías cinematográficas son una opción para fortalecer la producción nacional.

“Las antologías es una forma de realizar que se ha venido haciendo aquí en México, dadas las condiciones de la economía mexicana, creo que tenemos que unir esfuerzos y unir talentos, y mostrar nuestro trabajo de esa forma”, dijo.

Contó que participa como productor y director en 'Aztech'; recordó que formó parte de 'México Bárbaro', “una experiencia primigenia en esta nueva corriente”, y adelantó que espera nuevos proyectos que tengan esa misma característica.

Sin embargó, advirtió que esta forma de trabajar resulta difícil en México y Latinoamérica, por las diferencias que llegan a darse entre los directores y productores que participan.

“En mi experiencia, es difícil, ha sido un calvario inmenso estar en una antología como productor. El carácter del mexicano, podría decir, o el latino, probablemente, está muy distante de trabajar en equipo, y entonces sí es difícil, tienes que tratar no sólo con los egos de las personas, sino con sus patologías”, refirió.

Durante su participación el Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y ciencia Ficción (Feratum), donde se proyectó la antología japonesa 'Tetsudon', aplaudió que el género fantástico presenta un amplio desarrollo a nivel nacional,

“Me da curiosidad, orgullo, que de pronto en festivales encuentro personas que cuando yo era muy joven me aconsejaban que no hiciera cine fantástico, que no desperdiciara mi tiempo, que era un género muy feo, muy caro o muy difícil de hacer, o que todo el cine mexicano que se hacía en ese tenor era chafa”, indicó.

Y añadió: “Ahora, los que hemos picado piedra en ese sentido, podemos ver que no sólo hay una ola, que se venía viendo en Feratum desde hace años, sino que ya hay una consolidación, ya incluso hay escuelas que se dedican a enseñar en el género, ya hay sindicatos, hay una gran corriente”.

Finalmente, Ulises Guzmán consideró que gracias al trabajo que se han hecho previamente en este género, incluyendo el éxito que tuvo 'México Bárbaro', tuvo la oportunidad de ser invitado al proyecto 'Tetsudon'.