Famosos celebran el Año Nuevo 2018

Ciudad de México

Las estrellas del espectáculo celebran la llegada del del Año Nuevo 2018 con sus fans en redes sociales a quienes les enviaron mensajes positivos y esperan que este sea un periodo lleno de amor y paz.

TE RECOMENDAMOS: Las series que estrenarán en 2018

Con la familia, desde la comodidad de su hogar o desde la playa, los famosos compartieron su alegría por recibir este nuevo ciclo.

Hugh Jackman

"¡Feliz año nuevo para ti y los tuyos! #2018 #sydney





Mariah Carey

"¡Nos vemos esta noche, todos!".

Shakira

"¡Deseo que sus deseos se hagan realidad y que el 2018 traiga todo el amor y la paz a sus vidas! Shak".

Jennifer Lopez

"A todos los fans y a todos mis socios con quienes tuve la gran suerte de trabajar este año... ¡Muchas gracias! Aquí hay que escalar a nuevas alturas y superar incluso nuestros sueños más salvajes... ¡a un increíble 2018! ¡Sabes que estoy lista!".

Paty Cantú

"¡Gracias infinitas a tod@s por la locura de año que me dieron! ¡Por experiencias, oportunidades y aprendizajes. No podría ser más feliz por compartir tanto con cada un@ de ustedes!".

Maluma

"Gracias y más gracias por acompañarme en este año tan especial de mi vida. Con ansias para llegue el 2018 y sigamos haciendo historia juntos".





Aislinn Derbez

"He disfrutado cada día más este proceso gracias a ti, tu apoyo, paciencia, presencia, cuidados, ayuda, y amor incondicional @mauochmann y aunque se empieza a poner cada día un poquito más difícil, siempre has estado ahí al pie del cañón, en las buenas y en las nada buenas. Ya cada vez falta menos para que nuestra vida cambie por completo y descubrir esta nueva etapa... me da emoción, susto, nervio, felicidad, de todo".

Vadhir Derbez

"Despido este Año 2017 FELIZ, logrando paso a paso mis más grandes sueños. Entre ellos ver como Seguimos creciendo esta Familia (...) Espero que TODO lo que desean lo puedan conseguir. Trabajen duro y no se rindan. Espero logren perdonar a los que les tienen hasta la mother jajaja traten de crecer como seres humanos y sean mejores personas! Feliz 2017-2018!".

ES