Ana Claudia Talancón llama a unión de mexicanos

Ciudad de México

Ana Claudia Talancón está convencida de que entre México y Estados Unidos hay más coincidencias que motivos que obliguen a levantar otro muro en la zona fronteriza; casualmente, la actriz presentó ayer, un día después de que iniciara la reconstrucción de una valla en los límites de Chihuahua, la cinta American Curious, que habla sobre esas similitudes.

Acompañada de la directora Gabylú Lara y el coprotagonista de la trama, Jordan Belfi , Ana Claudia exaltó lo importante de presentar un proyecto en el que el rol de él (David Green) es un standupero, quien descubrirá que su familia estadunidense lo adoptó y es en realidad hijo de una mexicana.

Realizará un viaje a nuestro país y se "enamorará" de nuestra cultura. "Esta película quita esa barrera del lenguaje, de la nacionalidad y nos une como habitantes de este mismo planeta... Estamos mucho más cerca de lo que algunos quieren pensar, el corazón es el mismo que tenemos, sin importar la nacionalidad que tengas, no identifi camos, no nada más en la forma de sentir, sino en la manera en la que podemos dar y recibir amor", dijo Talancón a ¡hey!

Lara coincidió con la actriz y aseguró que su historia, inspirada en sus propias vivencias (sin ser biográfica), presenta estás ideas sin "estar en un lugar político, intenta unir, hacer ver que todos somos iguales, humanos y con corazón, sin importar los idiomas y las razas. (El fi lme) rompe las fronteras de los idiomas".

Belfi (Scandal), que nació en Los Ángeles, California, tampoco comulga con la urgencia de la administración estadunidense de separar las naciones: "Mi personaje descubre que su madre biológica, a la que nunca conoció, además de que murió y le heredó un restaurante, es mexicana; así que mi personaje descubre que es de este país y realiza un viaje que le dará identidad.

"Creo que es un tema trascendental, todos queremos saber quiénes somos y de dónde venimos, todo el descubrimiento que mi personaje tiene en México, le permite tener un entendimiento y ver a través de los ojos del otro, así tenemos empatía, cuando hablamos de un muro real, esta historia rompe metafóricamente esas barreras", finalizó.





TEMÁTICA

- Gabylú Lara quiso manejar el tema de la adopción, al inicio de la filmación, inspirada en otro hecho real y preocupante de los años 70 en la Unión Americana.

- "Me cuestioné de los niños abandonados que luego eran vendidos y comprados en Estados Unidos, ya no me metí tanto, pero ahí empezó", contó.

- La película se estrena en las salas de cine de la República mexicana el próximo 13 de abril.

ES



ES