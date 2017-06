Alice Braga se sumará a ‘X-Men: Nuevos mutantes’

Ciudad de México

La actriz brasileña Alice Braga se sumó al elenco de la nueva entrega de X-Men: New Mutants, en la que dará vida a Cecilia Reyes, quien tiene la habilidad de proyectar un campo de fuerza alrededor de su cuerpo.

Dicho personaje lo haría inicialmente Rosario Dawson, sin embargo, la estadunidense ha salido del proyecto sin ofrecer razones.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, además de la protagonista de Queen of the South, la producción contempla trabajar con Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga y Blu Hunt, quienes interpretarían a los personajes principales.

El spin-off de X-Men será un horror-thriller y abordará la vida de cinco adolescentes que aprenderán a lidiar con sus superpoderes y deberán escapar de una instalación secreta en la que se encuentran retenidos en contra de su voluntad.

Será dirigido por Josh Boone; comenzará su rodaje en Boston el próximo mes y planea llegar a las salas cinematográficas el 13 de abril de 2018.

