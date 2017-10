Alfonso Cuarón presenta 'La fórmula secreta' en el FICM

Ciudad de México

A mediados de los años sesenta, Rubén Gámez apareció en la escena del cine con La fórmula secreta, una historia que renovó la forma de retratar al país, fue esta visión la que, al paso de los años, llamó la atención de Alfonso Cuarón y por ello aceptó la invitación de Daniela Michel para presentar esta cinta restaurada en el Festival Internacional de Cine de Morelia; en la sala también estuvieron presenten Carlos Reygadas y Amat Escalante.

"Estoy muy emocionado, porque estoy seguro que gran parte de la gente en esta sala no conoce la película por una razón simple, la película perdió rastro, no se podía conseguir por muchos años, la vi por primera vez en mis primeros años del cine en el CUEC y fue la película que me cambió los paradigmas de lo que el cine mexicano puede ser", dijo Alfonso Cuarón al presentar la película al público.

"Esta película se hizo después 30 años de las películas de la glorificación del México rural, de las películas de Charros, de las películas de heroísmo mexicanista, ya eran los sesenta donde entraban directores cosmopolitas, que empezaban a hablar de una clase media, pero de pronto sale esta película que es un golpe muy seco a lo que es ser mexicano, lo que es ser la mexicanidad, es una película, una radiografía de lo que es el mexicano, que no es muy glamurosa", agregó.

Alfonso habló brevemente de cómo conoció a Rubén Gámez en los Estudios Churubusco y después invitó al público a ver la película; una vez concluida la función sostuvo una charla a la que se unieron Carlos Reygadas y Amat Escalante, en la que el trío debatió de lo que La fórmula secreta representa para el cine nacional.

Alfonso comentó que lo más parecido a lo que, en su momento, logró La fórmula secreta es el cine de Carlos y Amat, lo de ustedes trasciende del lenguaje, tienen esa valentía de ver un México que nos negamos a ver, con una contradicción casi simbolica de lo que es ese mexicano".

