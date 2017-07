Aislinn Derbez se empodera compartiendo su aroma

Ciudad de México

Aislinn Derbez hizo a un lado sus múltiples ocupaciones como empresaria, actriz y productora, entre las que destaca la presentación de su película Hazlo como hombre para el próximo mes, para ocuparse de un sueño que tenía desde hace tiempo, compartir su aroma.

"Estoy feliz porque soy un poco quisquillosa con las fragancias, tengo un gusto muy particular cuando se trata de un perfume, pero la idea de tener uno propio me halaga mucho. Hacía tiempo que estaba con ganas de ser parte de una fragancia que realmente fuera con mi personalidad, con mi estilo de vida y surgió ésta", dijo la actriz al referirse a Little Black Dress, el perfume que está presentando.

"Me gustó la idea de esta fragancia porque aparte de que huele muy rico, tal como su nombre lo dice, es un vestidito negro que te saca de apuros en cualquier momento, y lo mismo lo puedes usar de día que de noche, en la playa que en una cena de gala", explicó.

De visita en México, pues actualmente radica en Los Ángeles, donde en mancuerna con su esposo, Mauricio Ochman, se encarga de su productora, A toda madre Enterteinment, la actriz destacó que más allá de las bondades de la fragancia, la razón por la que aceptó la propuesta de Avón para realizar su perfume "es porque es una empresa con cuya filosofía comulgo muy bien, pues me gusta mucho el enfoque al empoderamiento de la mujer que ofrece. Siempre apoya a la mujer trabajadora, luchona, independiente que siempre mira hacia adelante".

Características con las que coincide, por lo que siempre está muy activa, preparando infinidad de proyectos. Actualmente se prepara para ser parte de "la serie de Manolo Caro, para Netflix, donde compartiré créditos con Cecilia Suárez y Verónica Castro", y para el estreno de su cinta Hazlo como hombre.

Su filosofía

Destacó que para aceptar ser la imagen de algún producto tiene que coincidir con la naturaleza del mismo.

La también modelo comentó que le agrada anunciar productos que realmente pueda recomendar.

Ha hecho anuncios para diversos productos de belleza para la mujer.