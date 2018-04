Barraza reconoce fallas en formación de jóvenes talentos

México

Desde que Adriana Barraza decidió compartir sus experiencias como actriz a través de la docencia, una de las lecciones principales que da a sus alumnos es construir una carrera sobre la disciplina, el respeto y la pasión, pero deben tener claro, que aun con estos tres elementos, el terreno no está ganado, porque “todos podemos fallar, yo he fallado.

“Es algo que siempre le digo a mis alumnos, primero que nada tienen que ser disciplinados, pero disciplina entendida como la razón por la que hacemos las cosas en la vida, no porque ya pagué la colegiatura o porque se enojará el maestro; lo debes ver como la razón por la qué haces las cosas”, dijo Barraza en entrevista telefónica desde Los Ángeles.

“Hay algo que les debe quedar claro a mis alumnos y es que todos podemos fallar; yo lo he experimentado, algunas cosas me salieron y otras no, y hasta la fecha pasa. Así es esta profesión, si algo sale bien nos hace pensar que ya la hicimos, pero no es así, todos somos falibles, eso lo digo mucho. Amo mi trabajo cada día, pero también a mi familia y a mi esposo”, agregó la actriz.

Su carrera en la docencia comenzó a finales de los años 70, primero en universidades mexicanas y tiempo después en Televisa. En 2011 amplió su horizonte en la docencia hasta Miami, Estados Unidos, donde hasta la fecha comparte su talento en Acting Studio y Black Box, los espacios de formación que levantó junto a su esposo, el actor Arnaldo Pipke.

A la par de las aulas, Barraza continúa presente en los sets; de hecho, recién comenzó el rodaje de Falcón Lake, película con la que regresa a la frontera entre México y Estados Unidos, como ocurrió con Babel, historia de Alejandro González Iñárritu que recibió una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Falcón Lake pondrá en pantalla las experiencias de una familia y la ruta del narcotráfico al pie del Río Bravo.

“Falcón Lake es un reto como siempre, porque son muchas escenas con un personaje muy interesante, con una misión en la vida, interpretaré a una mujer muy rara y difícil, que es capaz hasta de sacrificar a su hija para conseguir lo que quiere; Camila Mendes es la actriz que hace el papel de mi hija, ella estuvo en la serie Riverdale”, dijo sobre el proyecto en el que también participa Charlie Weber (How to Get Away with Murder).

HONORES FÍLMICOS

Este sábado, Adriana Barraza recibirá el Premio Platino de Honor por cuatro años de trabajo como actriz, directora y formadora de talentos; el evento se llevará a cabo en la Riviera Maya, sede que recibe la quinta edición del certamen.

“Estoy muy contenta y agradecida por esta reconocimiento en la quinta edición de los Platino, qué más puedo yo pedir. Además será en mi país. Estos años me han dejado gran experiencia en el trabajo y mucho amor por la vida y el saber que esta carrera está basada en el respeto en la disciplina y la pasión, cuando se pierde una de estas tres cosas se transforma la carrera en otra cosa”, dijo.