Las actrices mexicanas que han conquistado Hollywood

Ciudad de México

La industria cinematográfica y de la televisión en Estados Unidos es una de las más competidas en el mundo y, algunas actrices mexicanas han demostrado que con su talento también pueden liderar importantes producciones de Hollywood.

Katy Jurado, Salma Hayek y Adriana Barraza son las estrellas que han logrado tener una nominación en los Premios Oscar, el galardón más importante del cine en el mundo.

Además, otras personalidades como Martha Higareda, Karla Souza y Eiza González se han convertido en las jóvenes promesas que muestran que su carrera sigue en ascenso.

En el marco del Día Internacional de la Mujer te compartimos los logros que han cosechado estas estrellas:

>>> Katy Jurado

La actriz obtuvo su nominación al Oscar en 1955 como Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la cinta Broken Lance, protagonizada por Spencer Tracy y Robert Wagner.

La Diva del Cine de Oro será recordada por sus actuaciones en películas como A la hora señalada, El rostro impenetrable y Lo que la tierra hereda.









>>> Salma Hayek

Después de una carrera en telenovelas mexicanas, Salma buscó una oportunidad en la televisión estadunidense en series como Street Justice y Nurses, pero fue su paso en el cine que la hizo brillar en producciones como Santanico Pandemonium y El Mexicano.

En 2003 recibió su primera nominación al Oscar en la categoría Mejor Actriz Principal por su trabajo en Frida, película que también produjo y en la que dio vida a la pintora mexicana Frida Kahlo.





>>> Adriana Barraza

La actriz ha demostrado en todo momento su amor a México y es ese amor que la ha llevado a personificar algunos papeles simbólicos la pantalla grande en Estados Unidos, como en Night Has Settled y en la televisión con la serie The Strain.

En 2006 recibió su primera nominación al Oscar en la Categoría Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en Babel, dirigida por Alejandro González Iñárritu.









>>> Kate del Castillo

El carácter y la fortaleza interpretativa de Kate la han llevado a convertirse en una referencia de la televisión y el cine en Estados Unidos con personajes fuertes como 'Teresa Mendoza' en la Reina del Sur o 'Emilia Urquiza' en Ingobernable, convirtiéndose en la primera actriz mexicana en protagonizar una serie de Netflix.





>>> Eiza González

Tras su éxito en la televisión mexicana en telenovelas como Lola, érase una vez y Amores verdaderos, la estrella tomó el reto de hacer crecer su carrera en Estados Unidos, y participó en la serie de Netflix, From Dusk Till Dawn.

Recientemente participó en uno de los papeles principales de la película Baby Driver, filme que consiguió tres nominaciones al Oscar 2018: Mejor Banda Sonora, Mezcla de Video y Edición.

En la edición más reciente de los premios Oscar fue una de las presentadoras de la noche.

>





>>> Stephanie Sigman

Miss Bala significó el asenso cinematográfico de la sonorense, quien es la primera mexicana en participar en una de las franquicias más importantes de Hollywood: James Bond, el 007.

La actriz ha participado en películas como James Bond: Spectre y Annabelle: Creation









>>> Martha Higareda

La estrella de la serie de Netflix, Altered Carbon, ha encontrado en el cine estadunidense un lugar donde desarrollar su carrera en grandes producciones como McFarland: Sin límites y Borderland: Al otro lado de la frontera.

En televisión ha tenidos participaciones en series como Hawaii 5.0 y CSI Miami.





>>> Karla Souza

Tras su éxito en el cine mexicano, Karla es la protagonista de la serie How To Get Away With Murder en la que comparte créditos con Viola Davis.

Su trabajo la ha llevado a ser la protagonista y productora de algunas películas como ¿Qué culpa tiene el niño? y Todos queremos a alguien.





