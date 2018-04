Charlize Theron niega irse de EU por tema de racismo

Los Ángeles

Charlize Theron no se irá de Estados Unidos por un tema de racismo. Pero la actriz sudafricana blanca, quien adoptó a una hija y un hijo negro, dijo que está "constantemente preocupada por la seguridad" de los pequeños.

"No conozco a un padre que no lo esté", manifestó.

TE RECOMENDAMOS: Charlize Theron "amaría" hacer precuela de Mad Max

En una entrevista publicada por la revista Elle la semana pasada, Theron fue citada diciendo que no viajaría a ciertas partes de Estados Unidos con su familia por temor al racismo y que ha considerado irse del país para que sus hijos estén seguros.

La actriz y productora de 42 años dijo en una entrevista el martes con The Associated Press que sus declaraciones fueron "llevadas al extremo" en algunos reportes.

"Estaba tratando de compartir un momento honesto de lo que a veces me pasa por la mente. Esto fue llevado al extremo de una declaración que no representa cómo me siento para nada", dijo.

"Tengo dos hijos hermosos que son mi prioridad. ... Vivimos en una época en la que tenemos que empezar a expresarnos y hablar honestamente sobre las cosas que ocurren ... y también tenemos derecho a expresarnos sobre este tema. No me voy a ir del país. Pero puedo compartir lo que pienso al respecto y que me preocupa el futuro de mis hijos, creo que nos pasa a todos como padres".

Theron hizo estas declaraciones mientras promovía su película sobre maternidad Tully, que se estrena el 4 de mayo. En la cinta, dirigida por Jason Reitman, interoreta a una madre de tres hijos aquejada de problemas que crea un lazo con una niñera interpretada por Mackenzie Davis.

La estrella sudafricana también habló sobre la muerte de Winnie Madikizela-Mandela, quien falleció este mes a los 81 años. La viuda de Nelson Mandela era considerada por algunos sudafricanos como la madre del país, pues luchó por los derechos de los negros que sufrían bajo el apartheid mientras su esposo estaba en prisión. Pero fue acusada de usar violencia contra sus opositores.

TE RECOMENDAMOS: Charlize Theron terminará la Guerra Fría en 'Atomic Blonde'

Theron estuvo con Nelson Mandela varias veces antes de su muerte en 2013, pero nunca conoció a Madikizela-Mandela.

"Bueno, su historia es muy conflictiva. ... Al igual que todos nosotros, ella no era perfecta", dijo la actriz. "Creo que uno tiene que ver la vida completa de una persona. Y la suya fue bastante conflictiva".





DAPR