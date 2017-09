Ciudad de México

Channing Tatum generó furor con un divertido video en el que aparece vestido de princesa y cantando "Let It Go".

El famoso actor visitó el programa de The Ellen DeGeneres Show donde ofreció su "show musical".

No es la primera vez que el actor hace esto, ya que a inicios de este año, Tatum participó en un Lip-Syncing con la misma temática de Frozen.

Aquí te dejamos el divertido video.



DAPR