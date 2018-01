Beck y King Krule encabezan cartel del Ceremonia 2018

La espera terminó y por fin se ha revelado el cartel del Ceremonia.

Beck, St. Vincent, Rae Sremmurd, Soulwax, Caribou, Bomba Estéreo, Perreo Pesado, entre muchos otros son los artistas que podremos disfrutar.

TE RECOMENDAMOS: Tiësto y Zedd encabezan cartel del EDC México 2018

La sexta edición del festival musical se realizará el próximo 7 de abril de 2018 en el Foro Pegaso.

El evento se hará el mismo día que el Corona Capital en su edición en Guadalajara por lo que tendrás que decidir a qué evento irás.

Por lo mientras aquí te dejamos el line up completo.



Just announced, Beck will be headlining @CeremoniaXXX 2018 on 07 April.

✨ Tickets: https://t.co/HN1WyjCc34#Ceremonia18pic.twitter.com/Ujp3Urx4xb