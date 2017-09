Cepillín dedica nominación al Grammy Latino a víctimas del sismo

Ciudad de México

Ricardo González, conocido como Cepillín, celebra su primera nominación al Grammy Latino, la cual dedica como homenaje a todos aquellos que perdieron la vida durante el pasado sismo del 19 de septiembre en México.

Es la primera vez que en 46 años de carrera, Cepillín es nominado a la estatuilla que distingue a lo mejor de la música latina y cuya ceremonia se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre en Las Vegas, Nevada.

TE RECOMENDAMOS: "Estoy seguro que Juan Gabriel no está muerto": Cepillín

En entrevista, el "payasito de la tele" reconoció que ha sido una grata sorpresa esta nominación en la categoría de Mejor Álbum para Niños, por su producción discográfica "Gracias", en la cual tuvo la oportunidad de trabajar con sus hijos, "Cepi" y Franky".

Con la sencillez que lo caracteriza, el cantante se muestra agradecido, al tiempo que señala que es como un regalo anticipado de Navidad.

Aunque no sabe qué pasará en la ceremonia, se muestra optimista, pues en esta ocasión compite con el puertorriqueño Marc Anthony y su disco "Babies".

"Tengo 46 años de carrera y 30 discos grabados y no me había metido al estudio desde 1985, pero la gente me recordaba por mis canciones y regresar con este álbum de "Gracias" en el que aplique el cariño y todo el amor, es un justo premio", dijo.

"Esta nominación llega a mi vida a los 71 años de edad y la verdad es que no imaginé el estar compitiendo por un premio tan importante, porque desde hace 32 años no había hecho disco y regreso y sucede esto; me llena de emoción", apuntó.

"Es un sueño del que no quiero despertar", expresó emocionado Cepillín, quien durante 46 años se ha dedicado a arrancar sonrisas al público infantil.

Por lo que recordó que este álbum "Gracias" cuenta con temas muy tiernos como "Angelito de la guardia".

TE RECOMENDAMOS: Origel reúne artículos del hogar para damnificados

Sin querer colgarse de los lamentables hechos ocurridos en México, tras el sismo del pasado 19 de septiembre, donde se perdieron muchas vidas, Cepillín dedica esta nominación a todos aquellos que fallecieron.

"Muchos niños murieron lamentablemente, así que a todos los que ya están en el cielo, a ellos les dedico esto", apuntó el "Payasito de tele", quien se encuentra de gira por Estados Unidos, sin embargo, se ha sumado a las muestras de apoyo y solidaridad por la tragedia ocurrida en México.





DAPR