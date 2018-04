Caso de Harvey Weinstein les otorga el Pulitzer

México

El diario The New York Times y el semanario The New Yorker compartieron el premio Pulitzer al servicio público, que otorga la Universidad de Columbia, por haber dado a conocer el caso de abusos sexuales y acoso protagonizado por el productor de Hollywood Harvey Weinstein.

El premio fue otorgado al equipo del New York Times liderado por las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey, así como al colaborador de New Yorker Ronan Farrow, por los artículos que derribaron al magnate fílmico y provocaron una avalancha de acusaciones contra otros hombres poderosos.

El Times, que obtuvo en total tres Pulitzer, compartió así el primero con el semanario neoyorquino, anunció Dana Canedy, quien se convirtió en la primera mujer y persona de color en presentar estos premios en sus 102 años de trayectoria.

En octubre de 2017, The New York Times publicó un reportaje en el que documentó cómo durante décadas el productor alcanzó numerosos acuerdos extrajudiciales para poner fin a denuncias de acoso sexual entabladas por antiguas empleadas y asociadas suyas, informó la agencia AFP.

A las revelaciones del Times se sumó la revista The New Yorker, que también divulgó testimonios de algunas de las afectadas.

Desde la publicación, en octubre pasado, de estas dos notas casi simultáneas, más de un centenar de mujeres acusaron públicamente al otrora poderoso productor de cine y televisión de acoso, agresión sexual o violación, dando nacimiento al movimiento #MeToo, que se ha vuelto un fenómeno a escala global.

Los dos medios ganaron el Pulitzer “por un periodismo explosivo, de impacto, que expuso a depredadores sexuales poderosos y adinerados, incluidas acusaciones contra uno de los productores más influyentes de Hollywood”, dijo Canedy,.

Estos artículos revelaron “denuncias que durante mucho tiempo fueron desestimadas por coerción, brutalidad y quebrantar el silencio de las víctimas, lo cual alentó una reflexión mundial sobre el abuso sexual de mujeres”, añadió.

Weinstein, de 66 años y creador de los estudios Miramax, es objeto de investigaciones criminales en Londres, Los Ángeles y Nueva York, aunque aún no hay una inculpación penal formal en su contra.

Sin embargo, enfrenta múltiples demandas civiles de las víctimas que lo han potencialmente arruinado, señalaron diversas agencias.

Ronan Farrow, hijo de la actriz Mia Farrow y del cineasta Woody Allen, agradeció a todo el equipo de The New Yorker: “Por defender esta historia cuando otros querían enterrarla”. El periodista la publicó en la revista tras infructuosos intentos de difundirla en el canal CBS.

“Esto es tuyo también, Asia”, escribió Farrow en Twitter, dirigiéndose a la actriz italiana Asia Argento, una de las tres mujeres que denunciaron haber sido violadas por Weinstein.

“Asia sigue siendo humillada en Italia por hablar. Pero ha ayudado a muchos sobrevivientes en el mundo entero”, escribió.

Desde principios de este milenio, actrices como Gwyneth Paltrow y Courtney Love habían hecho comentarios negativos sobre el productor, incluso el director Quentin Tarantino se disculpó por no haber hablado sobre esta conducta de Weinstein, ya que aceptó conocer el problema.

Mira Sorvino, Ashley Judd, Rosanna Arquette, Kate Beckinsale y Rose McGowa fueron solo algunas de las actrices que levantaron la voz sobre este caso, desde el que comenzó un movimiento en apoyo de las para evitar que esta situación vuelva a repetirse, no solo en el medio artístico sino también laboral.

Por otro lado, The Washington Post ganó obtuvo el Pulitzer al periodismo investigativo un trabajo “implacable y resuelto” que cambió la carrera al Senado en el estado de Alabama al revelar que el senador Roy Moore, que buscaba la reelección y era apoyado por Donald Trump.

Tres periodistas de la agencia Reuters también ganaron el premio al reportaje internacional por su cobertura que expuso la brutal campaña de matanzas detrás de la guerra contra las drogas en Filipinas.

Lamar, en la música

Kendrick Lamar ganó el Premio Pulitzer de música e hizo historia como el primer artista no clásico o de jazz que se alza con el prestigioso reconocimiento

El rapero de 30 años fue reconocido por su álbum DAMN, un crudo y poderoso álbum recompensado con el Grammy.

El Pulitzer se ha otorgado Bob Dylan, Duke Ellington, George Gershwin, Thelonious Monk, John Coltrane y Hank Williams, entre otros.