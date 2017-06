Homenajean a Casey Affleck por su aportación al cine.

República Checa

El actor, guionista y director estadunidense Casey Affleck, ganador este año del Oscar al mejor actor por Manchester by the sea, recibió hoy el "President's Award" que otorga el festival de Karlovy Vary (República Checa) por su contribución al desarrollo del cine.

"Todos los que trabajan en este arte saben que hacemos muchas cosas que no se ven, pero estar aquí es una oportunidad de compartir esas cosas que no se ven", dijo Casey al recoger la estatuilla.

"Es precioso, gracias, gracias por tenerme en este lugar tan maravilloso y por este festival fantástico: Es un honor", añadió el galardonado.

Affleck, de 41 años, presentará en el balneario checo su último trabajo interpretativo, A ghost story, donde comparte reparto con la actriz Rooney Mara.

El actor debutó con Gus Van Sant en To Die For (1995) y siguió luego a las órdenes del realizador estadunidense con Good Will Hunting (1997), y luego como su guionista en Guerry (2002).

Colaboró con su hermano, el también actor Ben Affleck, en las comedias "Chasing Amy" (1997) y "200 cigarettes" (1996), y después en el drama detectivesco Gone Baby Gone (2007).

Affleck participó en la saga de acción Ocean Eleven de Steven Soderbergh, la cinta de ciencia ficción "Interstellar" (2014), el drama criminal "Triple 9" (2016) y en "thriller" romántico "Ain't Them Bodies Saints" (2013) con David Lowery, con quien ahora ha estrenado "A ghost story".

Su tercera colaboración con Lowery consistirá en el rodaje de The Old Man and the Gun, donde Robert Redford y Sissy Spacek formarán parte del reparto.

Casey Affleck obtuvo su primera nominación al Oscar y Globo de Oro en 2007 con The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, junto a Brad Pitt.





