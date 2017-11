Revelan cartel del Vive Latino 2018... ¡en el Metro!

Ciudad de México

Los usuarios del Metro de la Ciudad de México fueron los primeros en enterarse del cartel completo del Vive Latino 2018.

En su próxima edición, el festival tendrá como head liners a Morrisey, Gorillaz, Queens of the Stone Age, Noel Gallagher y Little Dragon, como invitiados internacionales.

Las fotografías del cartel fueron publicadas en redes sociales por los usuarios del Sistema Colectivo Metro y personal de OCESA confirmó que el cartel fue difundido en el transporte público, como parte de una estrategia de publicidad.

Asimismo, ISA Corporativo, empresa responsable de las pantallas del Metro, también confirmó a Milenio la veracidad del cartel.



Se prevé que el anuncio oficial se haga este mediodía en las redes sociales del propio festival.

