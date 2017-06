Lanzan cartel del Coordenada GDL 2017

Guadalajara

Las bandas Phoenix, Interpol, Molotov y Paramore encabezan el cartel de la cuarta edición del Festival Coordenada que por primera ocasión se llevará a cabo durante dos días, 20 y 21 de octubre, en el Parque Trasloma.

A la lista de artistas nacionales e internacionales que deleitarán a los melómanos tapatíos se suman Garbage, Mon Laferte, Los Auténticos Decadentes, Band of Horses, Caligaris, Cultura Profética, Glass Animals, Jarabe de Palo, Rock en tu Idioma Sinfónico, The Cribs, Los planetas, Víctimas del Dr. Cerebro, División Minúscula, Kinky, Nortec Collective: Bostich+Fussible, The Growlers, Los Pericos, Lucybell, Reyno, Agora, Pumarosa, La Habitación Rosa, Insite, Carlos Sadness, Centavrvs, The Chamanas, La Toma, Los Rastrillos, Amandititita, Rostros Ocultos, Okills, Tino el Pingüinos, Estelares, Ruido Rosa, Fanko, Simpson Ahuevo, Sexy Zebras y Ghetto Kids.

En su edición 2016 el festival reunió a más de 25 mil personas y para este año espera superar esa cifra.

El 3 y 4 de julio BBVA Bancomer tendrá venta de boletos, mientras que la venta general inicia a partir del 5 de julio a través de Ticketmaster.

Precio de boletos:

Fase 1 general: 1,260 pesos VIP: 2,380 pesos

Fase 2 general: 1,336 pesos VIP: 2,700 pesos

Fase 3 general: 1,505 pesos VIP: 3,100 pesos

Fase 4 general: 1,690 pesos

Fase 5 general: 1,751 pesos

GPE