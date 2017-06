'Cars 3' ocupa el primer lugar en taquillas en su estreno

Los Ángeles

La película de Rayo McQueen y sus amigos en Cars 3 llegó en primer lugar a la meta en el fin de semana de su estreno, rebasando a la Mujer Maravilla por primera vez desde su debut hace tres semanas.

Cálculos de los estudios dados a conocer el domingo mostraban que la tercera entrega de la película de carros abrió con 53,5 millones de dólares en taquillas de Estados Unidos y Canadá. Una cifra menor si se le compara con los 1 mil millones que lleva la serie de Disney y Pixar.

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué dice la crítica de 'Cars 3'?

En su tercera semana, La Mujer Maravilla se mantuvo fuerte con 40,8 millones, con lo que acumula ya 274,6 millones de dólares en las taquillas norteamericanas.

En tercer sitio quedó el debut de "All Eyez on Me" con 27,1 millones y detrás viene la película de tiburones "47 Meters Down" protagonizada por Mandy Moore con 11,5 millones.



DAPR