Carrie Fisher murió a los 60 años

Carrie Fisher, Leia en "Star Wars", murió a los 60 años.

La hija de Fisher, Billie Lourd, emitió un comunicado a través de su publicista, en el que informó que la actriz murió este martes en Los Ángeles.



"Con mucha tristeza Billie Lourd confirma que su adorada madre Carrie Fisher falleció a las 8:55 de la mañana", señala el comunicado enviado por Simon Halls. "Era amada por el mundo y será echada de menos profundamente".

La actriz permanecía en un hospital de Los Ángeles desde el viernes pasado, cuando sufrió un ataque al corazón durante un vuelo procedente de Londres.

A tan sólo 15 minutos de que su vuelo tocara tierra, Fisher tuvo que ser auxiliada por enfermería.



Carrie Fisher saltó a la fama como la princesa Leia de "Star Wars" en la trilogía original de ciencia ficción de George Lucas: "Star Wars: A New Hope (1977)", "The Empire Strikes Back" (1980) y "Return of the Jedi" (1983).

Como sus compañeros de elenco Harrison Ford y Mark Hamill, Fisher regresó para el relanzamiento de la saga "Star Wars: The Force Awakens" (2015) y además está confirmada su participación en "Star Wars: Episodio VIII" (2017).







