Carrie Fisher sufre ataque al corazón durante un vuelo

México

Carrie Fisher sufrió un ataque al corazón durante un vuelo procedente de Londres y con destino a Los Ángeles, según reportó el portal TMZ.

El incidente ocurrió alrededor de 15 minutos antes de que el vuelo aterrizara en la ciudad estadunidense. Personal a bordo dio primeros auxilios a la actriz de 61 años, que interpreta a la Princesa Leia en "Star Wars".

Cuando el vuelo aterrizó, Fisher fue llevada al Ronald Reagan UCLA Medical Center.

De acuerdo con "Variety", la actriz se encuentra en estado "crítico". El portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que los paramédicos esperaban la llegada del avión a las 12:11, hora local, e inmediatamente dieron "soporte de vida avanzado, un agresivo tratamiento y transporte" para la paciente rumbo al hospital.

Tras enterarse de la noticia, Mark Hamill, quien da vida a Luke Skywalker en "Star Wars", pidió a sus seguidores enviarle "amor" a Fisher.

"Como si 2016 no se pudiera poner peor... enviemos todo nuestro amor a Carrie Fisher", escribió en Twitter.

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher — Mark Hamill (@HamillHimself) 23 de diciembre de 2016





Peter Mayhew, el actor que da vida a Chewbacca en la saga galáctica, también envió sus mejores deseos a Fisher. "Mis pensamientos y oraciones para nuestra amiga y la pricesa favorita de todos, Carrie Fisher", escribió en Twitter.

Thoughts and prayers for our friend and everyone's favorite princess right now.. @carrieffisher — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 23 de diciembre de 2016





La actriz Anna Akana afirmó en Twitter que fue testigo del incidente: "No sé cómo procesar esto, pero Carrie Fisher dejó de respirar en el vuelo a casa. Espero que se ponga bien".

"Muchas gracias al personal del vuelo de United Airlines, que entró en acción, y al impresionante médico y pasajeros de enfermería que ayudaron", añadió.





Don't know how else to process this but Carrie Fisher stopped breathing on the flight home. Hope she's gonna be OK 😞 — Anna Akana (@AnnaAkana) 23 de diciembre de 2016

So many thanks to the United flight crew who jumped into action, and the awesome doctor and nurse passengers who helped — Anna Akana (@AnnaAkana) 23 de diciembre de 2016





El comediante Brad Gage escribió que también estaba en el vuelo con Akana y quedó en shock tras lo ocurrido con Carrie Fisher.

"Estoy en completo shock. Anna Akana y yo estábamos sentados frente a Carrie Fisher en nuestro vuelo, procedente de Londres, y ella fue sacada del avión. No sé qué pasó. No estoy seguro de qué hacer ahora, pero espero que esté bien. Espero que ella esté bien", escribió Gage en Twitter.





I'm in complete shock. @AnnaAkana and I sat in front of Carrie Fisher on our flight from London and she was just taken off the plane by EMTs — Brad Gage (@bradgage) 23 de diciembre de 2016

I don't know what happened. Not really sure what to do right now but I hope she is ok. I hope she is ok. — Brad Gage (@bradgage) 23 de diciembre de 2016





ehh