Carmen Salinas regresará a la actuación

Carmen Salinas inauguró el foro Igualdad de Género un Objetivo de Desarrollo Sostenible, que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, donde dio a conocer que regresará a trabajar en la actuación.

En el Auditorio "Autora Jiménez de Palacios", destacó que la plena participación de las niñas y mujeres en la vida política y económica es una condición indispensable para el desarrollo sostenible de la sociedad.

Luego de asegurar que se debe de avanzar en la igualdad de oportunidades, mencionó que regresará a su actividad como actriz una vez terminado su periodo como diputada federal.

"Quiero agradecer a los que me ayudaron en esta legislatura, quiero agradecer a todos mis compañeros. Yo me voy a mi trabajo como actriz, me esperan muchas cosas", indicó.

Antes de pasar el micrófono, aplaudió el trabajo de las ponentes del foro: "A muchas las conozco, sé de que lo que van a hablar, son maravillosas".

Entre los temas a tratar durante la jornada, figuran "La violencia política contra las mujeres con rasgos de género" e "Instancias para la atención de mujeres víctimas de violencia en México".

