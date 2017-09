Carlos Rivera se despide de Hiromi con emotiva carta.

Ciudad de México

Tras la muerte de Hiromi, ex concursante de La Academia, Carlos Rivera se despidió de ella con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales.

"Inolvidable aquel día que entraste al foro de los Estudios Churubusco; apenas ensayábamos para lo que sería nuestro primer concierto de La Academia, te habían cortado tu cabello largo hasta los hombros".

"Eras como una muñequita. Mi corazón aún adolescente se congeló por tu belleza única. Después descubriría también la belleza de tu alma", escribió en su cuenta de Instagram.

El intérprete reveló que fue gracias a ella que se enamoró del teatro musical.

"Poca gente sabe que tú fuiste la culpable de que me enamorara del Teatro Musical; tú me mostraste lo maravilloso que era y me llevaste a ver mi primera obra, lo demás es historia. Gracias eternamente por eso.

"Tu disciplina y pasión siempre fueron tu sello y vi con orgullo como te convertiste merecidamente en una estrella imprescindible de la escena teatral mexicana".

Hiromi esperaba a su primer hijo, sin embargo, la cantante falleció durante el parto al igual que su bebé.



