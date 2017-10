Romance y un poco de rock con Bryan Adams

Guadalajara

Apenas caía la tarde cuando la gente comenzó a congregarse poco a poco para recibir a Bryan Adams en el Auditorio Telmex. La mayoría de los asistentes eran adultos, entre ellos muchas parejas e incluso familias donde los nietos, el padre y el abuelo estaban listos para el show.

A las 20:18 arribó Bryan al escenario que consistió en una pantalla enorme, al centro la batería, a su izquierda el piano. Entró directo interpretando "Do what ya gotta do".

"Can't stop this thing we started" fue la siguiente y se acompañó de las palmas del público, quien había estado sentado en la primera canción pero no pudieron resistirse y desde ese momento todos se pusieron de pie."

Don't even try" siguió en la lista sin interrupciones y entonces arribó "Run to you", que mantuvo la euforia en alto.

"Guadalajara, es muy agradable estar aquí. Hoy tenemos mucha música y la razón por la que estamos aquí es porque tenemos un disco nuevo Get Up. Así que escucharemos canciones viejas y nuevas", platicó Bryan antes de interpretar "Go down rockin'".

"Heaven" fue un momento inolvidable, la gente supo de que tema se trataba desde el primer acorde y Adams decidió dejar que el público cantara por si solo las primeras estrofas.

"Gracias amigos. Esta canción la grabamos con Tina Turner y...señoras y señores...hoy no nos acompaña", bromeó antes de cantar "It's only love".

Como era de esperarse otro de los momentos más célebres fue cuando cantó "Summer of '69", otra de las más coreadas.

El lado romántico tomó lugar con "Here I Am", seguida por "(Everything I do) I do it for you", la cual fue una de las canciones más grabadas e interpretó solo a piano y guitarra acústica.

"Back to you" volvió a los temas llenos de energía al cual se agregó "Somebody". "Esta canción hace muchos años estaba en un restaurante mexicano y un mariachi me tocó esta canción", compartió emocionado por ese recuerdo antes de "If you ever love a woman".

"Gracias, son una gran audiencia", comentó mientras la noche iba en cuenta regresiva. Pasaron entonces "Cuts like a knife", "18 til I die", "Brand new day", la cual anunciaba su salida falsa.

Tras un par de minutos regresó al bloque final. Ahí se escucharon temas como "Please stay", "C'mon everybody" original de Eddie Cochran y después despidió a la banda para compartir a solas y con su guitarra acústica "Straight from the heart".

El final llegó con "All for Love", alguien de las primeras filas le aventó una bandera de México que colocó cuidadosamente junto al teclado. Después sacó su teléfono celular y se tomó una selfie con el público tras él, que prometió subir a su cuenta de Instagram.

Después le pidió a la audiencia que levantaran los suyos mostrando la lámpara de sus dispositivos y así fue el marco para la canción más esperada y el cierre tras casi dos horas de show a las 22:10 horas.

GPE