Explosivo concierto ofrece Bruno Mars

Guadalajara

No hay plazo que no se cumpla y fecha que no llegue. Bruno Mars conquistó tierras tapatías por primera vez y demostró que no sólo es uno de los músicos más queridos sino que es uno de los más esperados, pues más de 30 mil personas se reunieron en el Estadio Akron para deleitarse con la música y los sexys movimientos del cantante hawaiano, quien cerró en Jalisco su paso por México con su 24K Magic Tour.

“¡Guadalajara make some noise!!", dijo el intérprete, quien portó y bastó para que el público se rindiera a sus pies y se volcara en gritos y aplausos. Sin dar pausa entregó el primer tema de la noche "Finesse".

Una fuerte explosión acompañada de fuegos artificiales marcó el inicio del tema que le da nombre a la gira "24K", para la sorpresa y susto de los más cercanos al escenario, las explosiones continuaron durante toda la canción.

Tomó la palabra una vez más, "saben chicos, esta es una fecha especial porque es la primera vez que estamos en Guadalajara pero la vamos a pasar bien, muéstrenme cómo bailan, ¿sí pueden bailar no? Bailemos".

"Treasure" sonó con fuerza y Mars demostró que no sólo es un buen cantante sino que es un excelente bailarín, presumiendo sus mejores pasos sacó fuego en la pista con sus rápidos movimientos de pies y sensuales contoneos ante la mirada atónita de los fans que no daban crédito de que el cantante estuviera tan cerca.

"Calling All My Lovelies" dio paso a uno de los momentos más divertidos y es que Bruno Mars parecía haberse comprometido a ser todo un showmen y no dar espacio al aburrimiento. Con un teléfono en mano expresó "Hola muchacha it's me, el jefe, el patrón, panzón te quiero mucho mamacita", provocando la eufórica de las miles de almas reunidas.

El cansancio acumulado tras estar por horas de pie formados ante los fuertes rayos del sol, era visible pero ni eso, ni la distancia, pues al concierto acudieron personas de Aguascalientes, Guanajuato y hasta Ciudad Juárez, impidió que los entusiasmados fans gritaran, saltaran y corearan temas como "Chunky", "That's What I Like", "Versace on the Floor", y "Marry you", los cuales también fueron parte del repertorio.

Con cinco músicos y bailarines de apoyo así como una enorme producción que incluyó juegos de luces de colores, explosiones, juegos artificiales y máquinas de humo Bruno entregó una emocionante velada digna para recordar.

El ambiente era perfecto, en las gradas la ola se hacía presente y en la 'cancha' los espacios eran aprovechados para bailar, chicos y grandes disfrutaron por igual. Las luces de los celulares crearon la atmósfera perfecta para "When I Was Your Man", tema que Mars entregó visiblemente emocionado ante el gesto y la respuesta de los presentes.

"Te amo, te quiero mucho Guadalajara, muchas gracias", dijo causando tanta emoción en los presentes que algunas lágrimas fueron derramadas.

En medio de ovaciones, el cantante se despidió con "Just the Way You Are", misma que dedicó a todos presentes quienes pronto fueron sorprendidos con "Locked Out Of Heaven" y para cerrar con broche de oro "Uptown Funk".

Datos:

La encargada de arrancar con el show fue la neoyorquina Bebe Rexha, quien en punto de las 19:30 fue muy bien recibida por los asistentes y es que la simpática intérprete no sólo regaló lo mejor de su repertorio sino que habló en español, bromeó con los presentes y platicó que se ha enamorado del país en esta su primera vez en tierras aztecas, prueba de ello fue su chamarra con la leyenda México is The Shit.

El siguiente en la tarima fue Nick Jonas, quien se robó los gritos y suspiros de miles de fans quer se emocionaron y lo acompañaron en los coros de sus temas, el joven reconoció que se encontraba enormemente agradecido con Mars de invitarlo a su gira y poder regresar México.

