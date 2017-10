Bronco, en la mira para serie de televisión

Guadalajara

La agrupación mexicana Bronco sigue cosechando éxito tras su regreso a los escenarios de la mano del disco Primera Fila, prueba de ello es que aseguraron les han hecho varias propuestas de llevar su historia desde sus orígenes a la televisión a través de una serie como se hizo con Juan Gabriel o Lupita D'alessio y aunque no han concretado nada señalan que es un honor y analizan la posibilidad de hacerlo.

"Ha habido gente que se nos ha acercado para proponernos eso de las series que están muy de moda ahorita y me llena de mucho orgullo que se acerquen a nosotros porque normalmente al artista que le hacen una serie, el común denominador es que son vidas tormentosas, drogas, sexo, infidelidades, homosexualismo, y es el éxito de estas series porque es lo que le gusta a la gente y con Bronco es una historia muy humana, fantástica, sacada de un cuento de hadas porque así lo veo yo. No puedo creer todo lo que viene pasando con este Bronco, hay dos propuestas pero tenemos que analizarlo bien, no tenemos muchos escándalos que aportar, por eso me emociona que nuestra historias por si sola les llame la atención", dijo Lupe Esparza.

Primera Fila además les ha abierto las puertas en diversos festivales y foros de toda la República, tal es el caso de una nueva fecha confirmada en el Auditorio Nacional.

"De alguna manera no lo creemos, estamos muy conscientes con la respuesta. Bronco sigue aquí después de todo con cambios, los tiempos han cambiado, la radio ha cambiado y ahora con tanta competencia musical y tantos géneros Bronco sigue levantando la cabeza y la gente sigue dándonos su cariño y es admirable, ahora llegamos a un auditorio Nacional, cosa que no hicimos en aquella época gloriosa de la música grupera de Bronco", dijo el líder de la agrupación, Guadalupe Esparza.

Tras este renacer, la banda señaló que se han visto sorprendidos con las ofertas para nuevos proyectos y colaboraciones que han llegado a ellos, una de ellas el poder interpretar un tema para Coco, una producción de Disney que se estrenará el próximo 27 de octubre y con el cual reafirman su compromiso de llegar a otras generaciones.

"Sorpresa para nosotros, recibimos la invitación y nos mandaron la canción se llama `El corrido de Miguel Rivera´ y es parte de la historia del niño protagonista y que hayan invitado a un grupo como nosotros a una película de Disney es maravilloso, es un tema como Bronco, obviamente ellos ya la hicieron más instrumentada con chelos y violines, pero nos gustó", detalló Esparza.

