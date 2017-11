Britney Spears subasta su pintura en 10 mil dólares

La cantante Britney Spears subastó su primera pintura en 10 mil dólares, que fue donada a la Fundación Vegan Cares Memorial, para las víctimas del tiroteo en Las Vegas del 1 de octubre.

En un video compartido en el perfil de Twitter de la artista estadunidense, se le ve pintando unas flores de colores e indica: "A veces usted sólo tienes que jugar!!!

Sometimes you just gotta play!!!!!!". 🤓😜💋💅🏻👩🎨🎨👯👗👛👒👠🦄🦋🐠🌹💥💥 pic.twitter.com/T3ne9oCZyc