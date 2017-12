Britney Spears da su apoyo a los 'dreamers'

Ciudad de México

Britney Spears expresó su apoyo a los dreamers con la publicación de una foto en la que porta una blusa negra con la leyenda "We Are All Dreamers" ("Todos somos dreamers").

En la publicación, la Princesa del Pop hizo un llamado a sus seguidores para que exijan al Congreso estadunidense que apruebe el Dream Act, una propuesta de ley que cuenta con el apoyo de legisladores de ambos partidos y que podría beneficiar a 3.4 millones de personas, según cálculos del Instituto de Política Migratoria, un grupo progresista.

El Congreso se planteó, por primera vez, la situación de los dreamers en 2001 con el Dream Act y, en 2013, estuvo cerca de regularizar su situación mediante una reforma migratoria, que acabó bloqueada y habría beneficiado a buena parte de los 11 millones de indocumentados que viven en el país vecino.





Britney también colocó un linkque conduce a la página de Emerson Collective, una organización sin fines de lucro que llama a los estadunidenses a pronunciarse a favor del Dream Act.

"(La iniciativa) está sobre la mesa y tenemos que decirle al Congreso que la apruebe ahora. Esta temporada, usted, su familia y sus amigos pueden respaldar a los dreamers en todo Estados Unidos conversando y haciendo algunas llamadas", señala el sitio, que pide un número telefónico para contactarse con los interesados en respaldar la propuesta ante el Congreso.





