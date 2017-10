Actores de 'Breaking Bad' recaudarán fondos para Puerto Rico.

Dos actores de la exitosa serie Breaking Bad realizarán un evento de recaudación de fondos la próxima semana en Albuquerque a beneficio de las víctimas del huracán María en Puerto Rico.

Bob Odenkirk, quien interpretó en la serie al ruin abogado Saul Goodman, patrocina el evento benéfico en Albuquerque, donde se filmó el programa, anunció el actor en las redes sociales.

"¡Albuquerque! Un evento benéfico para Puerto Rico. 23 de octubre con mi amigo Steven Quezada de Breaking Bad. ¡Acompáñennos si pueden!", escribió Odenkirk en Twitter, en inglés, e incluyó una imagen de la invitación.

Quezada hizo el papel del agente antidrogas Steven Gómez en Breaking Bad y ahora es miembro electo de la Comisión del Condado de Bernalillo en Nuevo México, el consejo de administración regional para el área que incluye Albuquerque.

El costo de los boletos es de 50 dólares y se realizará en una cervecera de Albuquerque como parte de un esfuerzo mayor de la actriz Anne Heche para recaudar dinero para la isla. Incluirá una rifa, una subasta y espectáculos.

Cientos de miles de personas en Puerto Rico siguen sin agua potable y algunas de las 51 plantas de tratamiento de aguas negras en la isla siguen sin funcionar luego que el huracán María azotara a la isla el mes pasado.

Breaking Bad sigue a Walter White (interpretado por Bryan Cranston), un maestro de química de secundaria que se enferma de cáncer y se convierte en un fabricante de metanfetamina con un exalumno, Jesse Pinkman (interpretado por Aaron Paul).

La serie terminó en 2013 pero aún hay empresas de turismo en Albuquerque que siguen ofreciendo tours de "Breaking Bad" en los sitios popularizados por la serie.

Odenkirk actúa ahora en la precuela de Breaking Bad, Better Call Saul, que también se desarrolla en la misma ciudad.

