¿Dónde conseguir los boletos para el Bud Light Hellow Festival?

Bud Lighy Hellow Festival fue el primer festival de música en Monterrey, su primera edición fue en el 2009.Se ha convertido en un pilar de la escena musical en el norte del país y un motor de iniciativas tales como instalaciones de arte, gastronomía y moda.

Para esta edición(26 de agosto) y la de 2018 los boletos para el festival se venderán a través de StubHub, quien se convirtió en el Official Ticketing Partner Online de Bud Lighy Hellow Festival. Con esta alianza se pretende "llegar a diferentes países y continentes", declaró Fran Martínez, Director Creativo del Bud Light Hellow Festival. El convenio incluye un canal oficial para la venta de boletos online que "ofrece una mayor flexibilidad para los interesados en asistir" aseguró Antonio Valero, Head of New Business Models de StubHub.

En el Hellow Festival habrán 21 artistas repartidos en los cuatro escenarios del Parque Fundidora de Monterrey. En el line up estará presente Kendrick Lamar, que visita México por primera vez, Steve Aoki, Dj Snake o The Horrors, Weezer y LCD Soundsystem y otro más que darán lo mejor en las 13 horas ininterrumpidas del evento.