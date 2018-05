'AMLOvers' llaman a boicotear película de Eugenio Derbez

Ciudad de México

Hace unos días, Eugenio Derbez dijo que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador podría no ser la mejor opción para llegar a la Presidencia, y las redes sociales ardieron.

Su declaración enardeció a algunos seguidores del tabasqueño, quienes en Twitter llamaron a no ver la nueva película del actor y productor Hombre al agua.

Al mismo tiempo, hubo quienes salieron a defender al comediante quien expresó su postura ante las elecciones sin llamar a la violencia.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Eugenio Derbez afirmó que el 1 de julio vendrá a México para votar, pero aún no estaba seguro de por quién lo hará.

Agregó que los mexicanos están cansados de falsas promesas y que hay temor al cambio.

"Desde afuera se ve difícil, personalmente no tengo idea por quién votar, estamos cansados de lo mismo, de las falsas promesas. Por otro lado, también le tienen miedo a este cambio que puede ser no tan bueno como pensamos. Desde afuera no se ve mucha esperanza", dijo en entrevista.

Después, el actor dijo la frase que hizo enojar a los AMLOvers, pues afirmó que no está seguro que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia sea la mejor opción.

"Yo estoy con dudas porque creo que puede no ser la mejor opción. Lo que alcanzo a entender, estamos votando por el menos peor y eso no puede ser bueno para el país", dijo.

Este comentario desató la lluvia de tuits que pidieron no ver su nueva película.





#EugenioDerbez metiéndose en política, tan desesperado de tener atención a su peli y seguir haciéndose la víctima, flojerita como desde hace 15años. — Crinoida Daejana (@ajmaksat) May 10, 2018





Pues lo respetaba pero por qué nunca a opinado en todos los fraudes en el país, las muertes de tanta gente, expresidentes corruptos y otras cosas que han afectado al país y ahora sí da una opinión en contra de un candidato que pretende acabar con todo eso #EugenioDerbez — oscar cupich (@OscarCupich) May 9, 2018





@EugenioDerbez me has decepcionado los latinos aquí en Estados Unidos te apoyamos viendo tus películas y tu nos traicionas con tus comentarios mejor hubiera sido quedarte callado y no opinar mal de ningún candidato #AMLO2018 — Mel (@Mel09537063) May 10, 2018









Sin embargo, hubo quienes defendieron Eugenio Derbez diciendo expresó su opinión sin violencia ni insultos, y afirmaron que el llamado a no ver su película es un error pues ejerció su derecho a la libertad de expresión.





Mi apoyo total a @EugenioDerbez, él solamente está haciendo uso de su libertad de expresión.



Impresionante que los pro AMLO quieran boicotear su película.



Con más razón iré a verla. — tumbaburross® (@tumbaburross) May 9, 2018





A ver amlovers, ahora porque Eugenio Derbez, sí, al que muchos de ustedes APLAUDIERON porque llegó a Hollywood, tiene dudas con AMLO, ya es un vendido y hasta piensan boicotear su película.

¿Pues no que MORENA es amor, tolerancia, apertura y pluralidad?

C O N G R U E N C I A — Gloria (@GlodeJo07) May 9, 2018





No nos pasemos de lanza, raza: en aras de la Libertad de Expresión, @EugenioDerbez puede opinar lo que le salga de los #HuevosKinderSorpresa. Yo no pensaba ir a ver su peli, pero, sólo por el anuncio de #boicot contra ella, lo voy a hacer. https://t.co/zymMZz3hYy — Ángel Blanco (@MiguelAngValdes) May 9, 2018





por utilizar su Libre Expresión, la Santa inquisición llama a juicio sumario a Eugenio Derbez ... — Nelson Alonso (@alonso73) May 9, 2018





Terrible que sugieran no ver la película de Eugenio Derbez sólo porque dijo que no le parece que AMLO sea la mejor opción.



Qué niveles de intolerancia, terrible. — Alvaro López (@elcerebrohabla) May 9, 2018





