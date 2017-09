B. o. B. quiere probar que la Tierra es plana.

B.o.B creó una campaña GoFundMe para reunir fondos y demostrar que la Tierra es plana.

"He decidido aumentar la cantidad de 200 mil dólares a un millón de dólares porque he comprobado que hay mucha gente haciendo un montón de sugerencias y he llegado a la conclusión de que, en lugar de enviar solo un satélite o varios, quiero probar cualquier tipo de experimento, como usar globos, drones", dijo el rapero estadunidense en el video de su campaña.

A tan solo seis días de crear la campaña, B.o.B ha recaudado poco más de tres mil dólares donados por 135 personas.

La idea surgió luego de que el rapero estadunidense compartiera una imagen en sus redes sociales en el que posó en un paisaje y donde escribió que "la ciudad del fondo está aproximadamente a 30 kilómetros de distancia ¿dónde está la curva? Por favor expliquen esto".

The cities in the background are approx. 16miles apart... where is the curve ? please explain this pic.twitter.com/YCJVBdOWX7