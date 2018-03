Blanca Padilla desfila con mucho amor por México

Ciudad de México

La modelo Blanca Padilla encabezó el Fashion Fest de Liverpool, pero antes mandó un mensaje de unión por el Día Internacional de la Mujer y compartió sus gustos mexicanos, como las películas del director Guillermo del Toro, la belleza de la Riviera Maya y el sabor de las quesadillas.

En el spa de Liverpool Polanco contó a ¡hey! que durante su vuelo a nuestro país tuvo la oportunidad de ver La forma del agua y no dudó en afirmar que le encantó la película y el mensaje de amor que manda.

"Me encantó, porque me gustan las películas que te dejan ese algo en la cabeza en diferentes sentidos y diferentes perspectivas, es una película que tenía ganas de ver y, de hecho, la vi en el vuelo viniendo para acá (México), además, las películas de Guillermo del Toro me encantan", indicó.

Luego de mencionar que su género cinematográfico favorito es el thriller y destacar que las quesadillas "son maravillosas", aprovechó para mandar un mensaje por el Día Internacional de la Mujer.

"Creo que es muy importante apoyarnos las unas a las otras, no tienen ningún sentido la envidia, la comparación; sé que es difícil, porque vivimos en un mundo que constantemente nos incita a eso y es muy complicado dejarlo y echarlo fuera, pero creo que desde el amor todas podemos cooperar un poquito, debemos hacerlo sin envidias, sin pisoteos, no creo que sea necesario nada de eso, solo nos resta", subrayó.

Vestida con jeans, playera y chamarra de cuero negro, básicos que, dice, usan la mayoría de las modelos, Blanca habló de sus gustos musicales.

La modelo, primera española en colocarse las alas de Victoria's Secret, añadió que también escucha música urbana, incluso el miércoles tuvo la oportunidad de platicar con J Balvin, artista invitado a la edición número 30 del Fashion Fest.

"La verdad escucho de todo, con Spotify hoy es fácil escuchar de todo; no te voy a decir que no escucho música latina, porque sí, a veces es lo que necesito un poco para subir el ánimo, pero también escucho a Los Beatles o Elvis. A J Balvin lo conocí el miércoles y es un encantó" refirió.

Noche de moda

Desde temprana hora Blanca Padilla se dijo emocionada de conocer al público mexicano y participar en el Fashion Fest de Liverpool; horas después, desfiló por la alfombra rosa en un vestido tornasol, seguida de J Balvin.

A media tarde, famosos como Arath de la Torre, Geraldine Bazán y Gabriela de la Garza acudieron a la pasarela de ropa infantil, todos para apoyar a sus hijos; los actores se dijeron emocionados de ver a sus pequeños incursionar en el mundo de la moda.

Entrada la noche, la alfombra recibió a jóvenes bloguers y figuras como Alfredo Félix; durante su paso destacaron el impacto de la moda mexicana.

