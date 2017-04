Exhibirán escenas de 'Black Mirror' en centro de arte

Los Ángeles

El espacio de arte Barbican Centre, en Londres, creará una instalación para exhibir escenas del capítulo "Fifty million merits", de la serie de Netflix Black Mirror.

Esta puesta será parte de una exhibición titulada "The unknown: A journey through science fiction", que abrirá sus puertas el sábado 3 junio, detalló el portal The Hollywood Reporter.

La exhibición presentará una instalación con imágenes del episodio protagonizado por el actor Daniel Kaluuya y la actriz Jessica Brown, con la cual se pretende brindar una experiencia inmersiva a los asistentes.

El capítulo estrenado en 2011 cuenta la historia de una sociedad obsesionada con un espectáculo de televisión, en el cual los participantes deben hacer cierta cantidad de méritos en una bicicleta eléctrica para tener una oportunidad de saltar a la fama.

Los creadores de la serie Black Mirror, que retrata la vida de sus personajes en sociedades dominadas por la tecnología, actualmente trabajan en su cuarta temporada que prevén estrenar este año.









DAPR