Björk agradece a sus seguidores con 'show' en exposición digital

En medio de una fiesta secreta, Björk realizó un dj set que presentó en el Foto Museo Cuatro Caminos, en compañía del venezolano Arca. La cantante islandesa ofreció este show como muestra de agradecimiento a quienes asistieron a la exposición Björk Digital que se montó en este lugar.

La intérprete apareció en el tercer piso del recinto, vestida con un atuendo dorado y más tarde se le unió Arca, quien lució un corsét. No se permitió el uso de cámaras fotográficas ni video y si alguien buscaba sacar una imagen inmediatamente era apuntada con un láser. Todos los asistentes se encontraban en la planta baja o bien en el segundo piso.

Las canciones no eran éxitos de Björk, más bien era melodías suaves que después se fueron intensificando conforme avanzaba la noche. Los asistentes se limitaban a mirar hacia arriba y uno que otro bailaba.

“Les pregunto una vez más... ¿cómo se sienten esta noche? Basta decir que acá arriba la estamos pasando todos muy bien, gracias por venir”, dijo el venezolano mientras bailaba con la islandesa.

Björk en todo momento se concentró en las tornamesas, aunque por momentos brincaba y bailaba. El trance no fue bien recibido por algunos que no podían observarla, pues por las dimensiones del lugar no todos tenían la visibildad para saber qué estaba pasando.

Su espectáculo fue de claroscuros, donde algunos se fueron antes del final, pero los que se quedaron disfrutaron lo que fue la última presentación de la cantante en la capital, tras haber estado primero en el Auditorio Nacional y luego en el festival Ceremonia.

La exhibición Björk Digital, que ha recorrido varios países, y que motivó a Björk a ofrecer este espectáculo, estará en México hasta el 7 de mayo, y en ella se presenta material de la cantante en realidad virtual, realidad aumentada e imágenes en 360°.

Provoca furor

El furor por Björk provocó que cientos de fanáticos aguardaran varias horas para ver su espectáculo.

Sin embargo, la capacidad del inmueble es para mil personas, por lo que muchos se quedaron con las ganas de presenciar el show de la cantante islandesa.

A las afueras del recinto se crearon tumultos y hubo desorganización, pese a que existió un prerregistro debido a la alta demanda que generó.

