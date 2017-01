Billie Lourd agradece muestras de cariño

Ciudad de México

La actriz Billie Lourd agradeció a sus fans las muestras de cariño luego de que su mamá Carrie Ficher y su abuela Debbie Reynolds murieran la semana pasada.

"Recibir todas sus oraciones y palabras amables durante la semana pasada me han dado fuerza durante un tiempo que pensé que la fuerza no podría existir. No hay palabras para expresar cuánto voy a extrañar mi Abadaba y mi único Momby. Su amor y apoyo significa el mundo para mí.", publicó en su cuenta de Instagram.





❤👩‍👩‍👧❤ Receiving all of your prayers and kind words over the past week has given me strength during a time I thought strength could not exist. There are no words to express how much I will miss my Abadaba and my one and only Momby. Your love and support means the world to me. Una foto publicada por Billie Lourd (@praisethelourd) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 10:09 PST





La intención de los familiares es preparar un funeral pequeño y privado, que todavía no tiene fecha ni lugar, antes de que se celebre una ceremonia más grande.

Carrie Fisher, la icónica princesa Leia de "Star Wars", murió en Los Ángeles a los 60 años tras sufrir un ataque al corazón.

Su madre, Debbie Reynolds, la inolvidable protagonista de "Singin' in the Rain" (1952), falleció a los 84 años el miércoles también en la ciudad californiana debido a un derrame cerebral.

