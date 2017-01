Affleck dirigirá filme de Batman solo si hay buen guión

México

Luego de su participación en la cinta Batman vs. Superman , Ben Affleck había adelantado que trabajaba en una cinta en solitario del murciélago, sin embargo no se haría si no se cumple con un buen guión.

"La idea es dirigirla y actuar en ella pero no hay nada concreto y no hay guión. Si no encuentro algo que me parezca grandioso, no voy a hacer la película", dijo en una entrevista al portal The Guardian.

El actor mencionó que tiene altas expectativas que hasta el momento no se han cumplido y que aún se encuentran trabajando en el proyecto.

"Todavía estamos trabajando en ello, y no estoy lo suficientemente feliz todavía para ir realmente ahí fuera y hacer una película de Batman".

Por lo pronto, los fans podrán disfrutar de "La liga de la justicia" que será estrenada el próximo 16 de noviembre.





DAPR