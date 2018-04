Ben Affleck cumple el sueño de niño con enfermedad terminal

Ben Affleck cumplió el más grande anhelo de Mukuta, un niño refugiado del Congo que padece cáncer terminal y cuyo sueño de toda la vida era conocer a su superhéroe favorito: Batman.

Tras conocer la historia del menor, el actor que ha interpretado al Hombre Murciélago desde 2016 hizo un espacio en su agenda para ponerse en contacto con el pequeño a través de una videollamada.

TE RECOMENDAMOS: Affleck 'robó' accesorios de Batman y Warner se los cobró

Según informó el hospital benéfico de Atlanta, Affleck ingresó el pasado jueves a sus instalaciones y desde allí se comunicó con Mukuta.

"Un día memorable para Mukuta, que es un gran fan de Batman y hoy recibió una llamada telefónica de Ben Affleck. Gracias por el amplio apoyo a la comunidad ayudándonos a cumplir con nuestra misión", escribió en Twitter el hospital.

Such a memorable day for Mukuta who’s a super #Batman fan! He received a phone call from @BenAffleck today. Thanks to the widespread community support and helping us deliver on our mission: To Improve the Lives of Those We Serve. #HospiceAtlanta@EvilMelTucker#Batman4Mukutapic.twitter.com/l2Z8AdnHaX