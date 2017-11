Si fuera Maluma, no me censurarían: Becky G

Ciudad de México

Becky G consideró que si ella fuera Maluma o Enrique Iglesias, la letra de sus canciones no serían censuradas o modificadas, como ocurrió con su tema "Mayores", en el reality show Operación Triunfo 2017, en España.

"Para mí fue un honor ser parte del show. Pero también es difícil como mujer este tipo de carrera y este género de música, la urbana. Si fuera Maluma o Enrique Iglesias todos saben que no van a cambiar las canciones", dijo la intérprete en entrevista con el programa de radio La Vida Moderna, de la Cadena SER.

El lunes pasado, cuando Becky G y David Bustamantes fueron los invitados del concurso, la producción hizo sonar "Mayores", pero con la letra modificada.

Mientras que la versión original incluye versos como "A mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca", en la versión del programa se escuchó "A mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca, me haga volar en el aire y me vuelva loca".

De inmediato, los fans de la intérprete californiana se quejaron por el cambio.





Cuando te dicen que Becky G cantaría en #OTGala1 vs cuando censuran la canción.





Becky G: Que con un beso en la boca, me haga volar en el aire y me vuelva loca

#OTGala1





Cuando terminó el show, Becky transmitió vía Periscope y aseguró: "¡Yo no quise cambiar la letra, pero era una gran oportunidad cantar en el programa!"

Ayer, Becky lamentó la distinción entre las canciones interpretadas por cantantes mujeres y hombres: "Hay muchas canciones muy sexys en la música en estos momentos, pero las cantan hombres. ¿'Des-pa-ci-to' habla solo de bailar? Ahora que una mujer canta lo mismo que ellos es un problema para algunas personas".

Aquí te dejamos el video de "Mayores", que acumula más de 500 millones de reproducciones en YouTube. Debajo, la letra de la canción.



Mayores



A mí me gusta que me traten como dama

Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama

A mí me gusta que me digan poesía

Al oído por la noche cuando hacemos groserías



Me gusta un caballero

Que sea interesante

Que sea un buen amigo

Pero más un buen amante



¿Qué importa unos años de más?

A mí me gustan mayores

De esos que llaman señores

De los que te abren la puerta

Y te mandan flores

A mí me gustan más grandes

Que no me quepa en la boca

Los besos que quiera darme

Y que me vuelva loca

Loca

Oh oh oh oh oh

Loca

Oh oh oh oh oh

Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno

Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno

Como yo, ninguno

Un caballero con 21, yeah

Yo estoy puesto pa' todas tus locura'

Que tú quieres un viejo, ¿está segura?

Yo te...









ehh