2018, el año de Aylín Mujica

Guadalajara

La actriz y conductora Aylín Mujica visitó la perla tapatía dentro del marco de la sexagésima octava edición de Intermoda Guadalajara con el papel de embajadora de una reconocida marca de jeans, sin embargo, la cubana aprovechó la ocasión para hablar sobre los nuevos proyectos que tiene en puerta.

“Estamos aquí apoyando una feria que se ha desarrollado durante tantos años aquí en Guadalajara y que es tan mencionada y famosa, que maravilla ser parte este año de ella representando a esta marca, muy contenta”, compartió.

Sobre los planes que tiene para 2018, la modelo adelantó que existen muchos proyectos que no puede rechazar, motivo por el cual presume de una apretada agenda que incluye papeles de teatro, conducción, internet y televisión con su regreso a Televisa con “La bella y las bestias”, historia que la trae de vuelta a dicha televisora.

“Estoy metida en broncas porque tengo muchas cosas que escoger y no sé exactamente en cuántos pedazos me voy a partir porque yo no sé decir que no y cuando me invitan a hacer algo de conducción, teatro, cine, televisión… ¡digo que sí! Ahora tengo muchos proyectos en México a partir de abril pero por el momento el 24 de febrero empieza al aire `La bella y las bestias´, que es una serie que acabo de terminar con un elenco maravilloso y sigo con la obra `Hijas de su madre´ por EE.UU. todo marzo y seguiremos con un proyecto que viene de abril, un programa de conducción en Miami y ahí vienen más cosas”, detalló.

La también bailarina asegura que no se siente lista para una relación sentimental, aunque no descarta la posibilidad de pronto expresar sus sentimientos con un hombre que comparta sus ideales.

“Qué pérdida de tiempo tener un galán. La estoy pasando increíble pero no, no hay mucho tiempo y con la gira que tuve en 2017 no podía ni dormir y espero que en el 2018 ponerle un nombre al amor, porque tengo mucho que dar pero me gustaría encontrarme alguien como yo; trabajador, hogareño, sencillo, tranquilo, que le guste ir al cine, al teatro, salir a cosas interesantes que me llenen y que me aporten”, confesó.

Con respecto a su futuro, la cubana destaca que es importante sonreír y ser feliz, acciones que ha logrado gracias al frecuente contacto que mantiene con su familia y en Miami, ciudad donde reside.

“En 10 años me veo feliz, sonriendo, haciendo lo que quiero. Me gusta estar conmigo, con mis hijos y estar en mi casa y eso me ayuda muchísimo a crecer porque es como `cable a tierra´ para no perderme en tonterías ni en egos fantasmas que te aturden el cerebro y me gusta conectarme con la realidad”.

La actriz concluyó con su involucramiento en las redes sociales y la importancia que tienen hoy en día, hecho que la motivó a darle vida a su canal de YouTube que verá la luz a principios de abril.

“Estoy muy adelantada con mi proyecto de YouTube y nos es fácil porque lo queremos hacer muy bien, ahí podrán ver mis proyectos de belleza, ejercicios, nutrición y moda…”, finalizó.

