Calvin Harris lamenta la muerte de Avicii

El dj Calvin Harris lamentó el fallecimiento de Avicii, quien fue hallado muerto en Omán, según informó su publicista Diana Baron en un comunicado.

"Noticias devastadoras sobre Avicii, un alma hermosa, apasionada y extremadamente talentosa con mucho más que hacer. Mi corazón está con su familia. Dios te bendiga", escribió Harris en Twitter.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x